В Казани в Республиканской клинической больнице закрыли временный ковидный госпиталь, который был развернут для помощи больным коронавирусом. О закрытии сообщил сегодня, 30 декабря, замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

При этом чиновник отметил, что в РБК за 2-3 дня можно будет снова развернуть инфекционный госпиталь, если вдруг эпидситуация станет хуже и потребуются места для заболевших.

В Казани ковидные госпитали продолжают действовать в 7-й горбольнице и республиканской клинической инфекционной больнице.