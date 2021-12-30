60-летний мужчина в Набережных Челнах погиб из-за внезапно загоревшегося дивана. Все случилось накануне в многоквартирном доме 2/4 в поселке ГЭС. О происшествии сообщили в МЧС по Республике Татарстан.

Пожарные, приехав по вызову, установили, что в квартире на четвертом этаже загорелся диван. При тушении мебели нашли тело хозяина квартиры. Он задохнулся и умер до приезда спасателей.

Из дома были эвакуированы 10 человек. Причины возгорания дивана устанавливаются.