37-летний житель Китая смог совершить практически невозможное: он нашел родную мать и дом по самодельной карте, которую нарисовал по памяти, несмотря на то, что в детстве его похитили и продали в другую семью.

Об удивительной истории сообщил портал South China Morning Post.

Известно, что на момент похищения мужчине было всего 4 года. Его украли и продали паре, которая мечтала о ребенке. Так он оказался почти в 2 тысячах километров от своего родного дома.

По сохранившимся слабым воспоминаниям о родной маме мужчина смог составить самодельную карту, хотя не помнил ни своего настоящего имени, ни имен родителей, ни названия родной деревни.

Со своим рисунком, на котором изобразил все, что помнит, он пришел в полицию, на помощь пришли и активисты из Сети, в итоге все вместе отыскали деревню, похожую на нарисованную.

Также полицейским удалось найти женщину, которая подходила под описание Ли, а позже ДНК-тест подтвердил, что она является его настоящей матерью. Разлученные более чем на 30 лет родственники должны встретиться 1 января 2022 года.