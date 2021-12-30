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Фото: социальные сети

37-летний мужчина, которого в детстве похитили и продали, нашел дом по самодельной карте

30.12.2021, 08:10 1220 prokazan.ru
37-летний житель Китая смог совершить практически невозможное: он нашел родную мать и дом по самодельной карте, которую нарисовал по памяти, несмотря на то, что в детстве его похитили и продали в другую семью.
Об удивительной истории сообщил портал South China Morning Post.
 
Известно, что на момент похищения мужчине было всего 4 года. Его украли и продали паре, которая мечтала о ребенке. Так он оказался почти в 2 тысячах километров от своего родного дома.
 
По сохранившимся слабым воспоминаниям о родной маме мужчина смог составить самодельную карту, хотя не помнил ни своего настоящего имени, ни имен родителей, ни названия родной деревни.
 
Со своим рисунком, на котором изобразил все, что помнит, он пришел в полицию, на помощь пришли и активисты из Сети, в итоге все вместе отыскали деревню, похожую на нарисованную.
 
Также полицейским удалось найти женщину, которая подходила под описание Ли, а позже ДНК-тест подтвердил, что она является его настоящей матерью. Разлученные более чем на 30 лет родственники должны встретиться 1 января 2022 года.
 
Общество
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Мужчина два месяца жил с пятисантиметровой веткой в глазу
15:38, 23.12.2021
Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей после вопроса из Татарстана
14:27, 23.12.2021
Арестованный ректор КФУ не признает вину в заказном убийстве и просит принести исторические книги
13:44, 23.12.2021
Путин рассказал, почему бы он хотел жить в Казани
13:12, 23.12.2021
Шлеп-шлеп-шлеп и не спрашивали: Путин назвал недостаточным уровень вакцинации и вспомнил СССР
12:28, 23.12.2021
Обнаруженная в овраге рядом с телом брата голая девочка пережила клиническую смерть
11:20, 23.12.2021
Семиклассница погибла в ванной из-за смартфона
11:11, 23.12.2021
Неизвестные украли ребенка и увезли его на машине прямо на глазах у его матери
07:33, 23.12.2021
Двое детей замерзли в овраге, один погиб: задержана их мать
07:15, 23.12.2021
Сегодня Путин ответит на вопросы, которые волнуют миллионы россиян
05:00, 23.12.2021
9-летний школьник-лунатик босиком и в трусах дошел во сне до школы в -22°C
01:00, 23.12.2021
Работник Ленты в Томске спалил гипермаркет из-за сильного нежелания работать
00:01, 23.12.2021
Сотрудники полиции пытали верующего горячим чайником, чтобы получить пароль от ноутбука
19:00, 22.12.2021
Мужчине дали срок за то, что он отрезал знакомому половой орган
11:52, 22.12.2021
Делом ректора КФУ Гафурова занялся центральный аппарат Следкома
11:03, 22.12.2021
Фигуриста Соловьева, партнера Бородиной по Ледниковому периоду, жестоко избили
08:24, 22.12.2021
Элвин Грей с женой готовятся к переезду
08:13, 22.12.2021
В Татарстане теперь действуют новые требования для прибывающих из-за границы
07:56, 22.12.2021
«Дочка» «Ростеха» заявила о пропаже 10 самолетов спецназначения в Казани
07:00, 22.12.2021
Сотрудник кафе убил коллегу прямо на рабочем месте, когда в зале обедали опера угрозыска
05:00, 22.12.2021
Штраф окаянный: сотрудник ДПС пропел уведомление о штрафе на церковный распев
01:00, 22.12.2021
Мужчина занимался мастурбацией в маске и умер от асфиксии
00:01, 22.12.2021
Четырехлетняя девочка несколько дней провела в квартире с трупом матери-таксистки
19:00, 21.12.2021
Отпустите: 14-летняя девочка пыталась покончить с собой в здании школы
15:07, 21.12.2021
В Госдуму внесли законопроект о ежемесячной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми с 1 января 2022
11:34, 21.12.2021
Полиция нашла тайник с двумя из 23-х миллионов, вынесенных в коробке кассиршей банка
11:05, 21.12.2021
Четырехлетний мальчик умер от истощения из-за матери, которая ушла в запой
10:05, 21.12.2021
В МЧС России разработали ГОСТ по срочному захоронению трупов в братских могилах
09:20, 21.12.2021
Минздрав добавил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок
07:00, 21.12.2021
Неизвестный жестоко порезал женщине лицо ножницами
05:00, 21.12.2021
Ногу отбросило на 15 метров: мужчине оторвало ногу снегоходом, виновный скрылся
01:00, 21.12.2021
На городском кладбище нашли пакеты с человеческими останками
19:00, 20.12.2021
Группа «Кино» отправится в турне в год 60-летия Виктора Цоя - когда ждать в Казани?
14:23, 20.12.2021
Начало развала страны: политолог Сатановский резко высказался о спиливании креста в Татарстане
12:14, 20.12.2021
Роспотребнадзор изучает возможность ввести штрафы за отказ вакцинироваться
11:56, 20.12.2021
12-летний ребенок напал с ножом на врача по указанию ранее судимого отца
10:00, 20.12.2021
Полиция проверяет сочинение школьника, который написал о желании стать киллером
05:00, 19.12.2021
Медсестру уволили из дома-интерната для престарелых за порочащие фото
01:00, 19.12.2021
Комика Тимура Батрутдинова госпитализировали с тяжелым поражением легких
20:00, 18.12.2021
Генпрокуратура занялась финансовой пирамидой Бест Вэй, филиалы которой есть в Татарстане
19:00, 18.12.2021
Младенец получил тяжелые ожоги и отравление, пока мать была в запое
15:09, 18.12.2021
Солдат-срочник зашил себе рот швейной иглой после ссоры с девушкой, чтобы наказать себя за ругань
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
08:23, 18.12.2021
11-летнюю девочку покусал скорпион, выпрыгнувший из пакета с игрушками
05:00, 18.12.2021
Школьник внезапно умер через три дня после дня рождения, собираясь в школу
01:00, 18.12.2021
Из-за халатности полицейского женщину убили прямо на глазах собственных детей
15:50, 17.12.2021
Путин призвал доработать проект закона о QR-кодах и рассказал, как эта система должна работать
12:50, 17.12.2021
Известную в России гадалку жестоко зарезали в ее квартире
11:45, 17.12.2021
Перед Новым годом россиянам пообещали выплатить все пенсии, пособия и зарплату за январь
09:58, 17.12.2021
Мужчина зацепился ногой за штырь и истек кровью прямо в автобусе
08:56, 17.12.2021
Блокадница, сделавшая сама себе операцию, устав ждать врачей, умерла в больнице
08:35, 17.12.2021
Супруги придумали хитрую схему продажи QR-кодов, силовики теперь не знают, в чем их обвинить
07:00, 17.12.2021
Мужчина расстрелял жену в прямом эфире и покончил с собой на глазах у подписчиков
01:00, 17.12.2021
Бабушка сама приняла роды и убила новорожденную внучку, напоив ребенка уксусной кислотой
00:01, 17.12.2021
Голикова заявила, что в России выявлено уже 25 случаев омикрона
20:00, 16.12.2021
Пьяный судья угрожал полицейским после ДТП с Porsche
19:00, 16.12.2021
Полиция поймала в городском парке спортивного тренера по айкидо, который обнажался перед детьми
14:17, 16.12.2021
Воспитатель в садике полгода била детей и закрывала их в туалете
14:05, 16.12.2021
Поклонник казанского стрелка потребовал освободить Галявиева и пригрозил взорвать метро
13:18, 16.12.2021
Помогал муж: женщина родила сыновей-близнецов прямо на парковке у торгового центра
11:57, 16.12.2021
11-летняя школьница провалилась в яму с кипятком
10:41, 16.12.2021
Муж кассирши, укравшей 23 миллиона в коробке, играл на ставках
10:29, 16.12.2021
В России разработали закон о ежегодной новогодней выплате для части населения: кому повезет?
09:23, 16.12.2021
В Питере - пить, в Казани - тем более: синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь
01:00, 16.12.2021
Таксист, зарезавший своего пассажира, пояснил, что просто хотел быстрее попасть домой
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью