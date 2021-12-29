Долгожданное потепление: Гидрометцентр Татарстана озвучил прогноз погоды на новогоднюю ночь

После длительных холодов и морозов, которые уже успели толком надоесть жителям Казани и Татарстана, синоптики наконец сделали благоприятный прогноз. Так, ближе к Новому году на территории республики потеплеет. Такой прогноз сделали в Гидрометцентре Татарстана.

Если 30 декабря на территории республики еще будут властвовать морозы и ночью температура воздуха понизится до 27 градусов мороза, то уже 31 декабря картина будет куда более радужной.

В последний день 2021 года в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег. Днем в отдельных районах слабая метель. Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -11..-16 градусов мороза. Днем потеплеет до 4 градусов со знаком "минус". В новогоднюю ночь также возможна метель и снегопад, а температура воздуха не опустится ниже 10 градусов ниже нуля.