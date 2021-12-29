Казанцы требуют наказать мужчину, который нередко избивал свою собаку. Дошло до крайности: мужчина так избил животное, что у маленькой собачки оказались сломаны две лапы.

Активисты забрали собаку и отправили в ветеринарную клинику. Потребовалось много времени на восстановление животного. Теперь, по данным "Татарстан-24" , волонтеры требуют наказать бывшего хозяина собаки по всей строгости закона.

"Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела в отношении хозяев этой собаки по вопросу жестокого обращения с животным. Это ни один раз происходило. Собака вся покалеченная", - сообщили волонтеры.