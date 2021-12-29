В Роспотребнадзоре Республики Татарстан рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты, чтобы не омрачить новый год собственным пищевым отравлением, которое иной раз может привести и к гибели человека. Сроки хранения салатов зависят от ингредиентов, которые входят в блюдо.

Санитарные врачи напомнили, что микробы в салате начинают размножаться быстрее после того, как салат заправили соусом или майонезом. А потому заправлять блюда лучше непосредственно перед подачей на стол, а не заранее.

Овощные и фруктовые салаты из сырых ингредиентов могут храниться 18 часов, а после заправки - 12 часов. Салаты с мясом, птицей и копченостями будут безопасны 18 часов, а после заправки - 12 часов.

Салаты и винегреты из вареных овощей годны 18 часов, после заправки – 12 часов.

Если салат состоит из консервированных овощей или вареных яиц, то хранить он после заправки может не более 6 часов, а салаты с морепродуктами после заправки годны в течение 12 часов.