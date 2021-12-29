Врачи БСМП Набережных Челнов сотворили чудо для 34-летней пациентки и ее родных: они провели сложнейшую операцию по удалению опухоли, расположенной на сердце. Об этом сообщили в Минздраве Республики Татарстан.

Опухоль нашли во время ультразвуковой диагностики. Решили провести операцию, поскольку с опухолью жить женщина смогла бы весьма недолго: расположенная в левом предсердии, она грозила инсультом или тромбозом артерии.

Большую опухоль удалили через небольшой разрез, и после операции в кратчайшие сроки женщина смогла вернуться домой, где встретит Новый год здоровой.