Потепление ждать не стоит: Гидрометцентр Татарстана дал малоутешительный прогноз на последнюю среду

Последняя неделя декабря не балует жителей Татарстана разнообразием погоды. По ночам мороз, днем - тоже. Жители республики надеются на потепление перед Новым годом, но пока его ждать не стоит. Такой прогноз дал Гидрометцентр Татарстана.

Так, 29 декабря 2021 года на территории республики будет облачно с прояснениями. Местами слабый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от 17 до 22 градусов мороза, а местами и вовсе до 25 градусов ниже нуля. Днем будет чуть теплее, но не выше 12 градусов со знаком "минус".