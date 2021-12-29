Казань включили в рейтинг ООН как центр устойчивости к бедствиям. Столица Татарстана стала первым и единственным городом в России, который получил данный статус. Об этом накануне рассказал руководитель городского Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

"Казань стала первым в России городом, зарегистрированным в ООН как центр устойчивости к бедствиям. Это накладывает на столицу Татарстана еще больше обязательств и ответственности, – подчеркнул в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин. – Важно сохранить набранный темп, тенденции. Все это направлено на безопасность казанцев, и мы продолжим эту работу в следующем году".