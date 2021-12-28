В новогодние праздники в Казани запускать фейерверки можно будет только на четырех обозначенных площадках. За запуски где попало предусмотрены крупные штрафы.

Первая площадка расположена в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах – на улице Гаврилова. Жителям Кировского им Московского районов разрешено запускать салюты на Нижнезареченской дамбе.

В Приволжском и Вахитовском районах – на автостоянке напротив площадки "Сабантуй" в Березовой роще, а в Советском районе – на площадке возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.