102 жителя Татарстана заболели коронавирусом за минувшие сутки. После того, как заболеваемость снизилась ниже сотни, настораживает рост. Большая часть заболевших - жители Казани (30 человек) и Набережных Челнов (22 человека). Госпитализированы 39 человек, остальные проходят лечение амбулаторно, сообщает сегодня, 25 декабря, Минздрав РТ.

По последним данным, с начала пандемии 35 691 ранее инфицированный татарстанец выздоровел, 1 405 человек от осложнений коронавируса скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 280 389 человек, второй - 1 860 112.