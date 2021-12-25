Уникальный новый метод тестирования на антитела к коронавирусу внедрили в Казани ученые КФУ. Об этом сообщает Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины КФУ.

В качестве основного компонента при тестировании используется сыворотка крови пациента с антителами.

"В ходе лабораторного исследования ученые определяют способность сыворотки блокировать взаимодействие поверхностного вирусного шиповидного белка S с рецептором на поверхности клетки АСЕ2, через который вирус проникает в организм. Таким образом определяется реальная способность антител блокировать взаимодействие с коронавирусом. По итогам исследования вычисляется процент нейтрализации, что является более точным определением протекторных свойств антител", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, полученным в ходе лабораторного исследования, у переболевших коронавирусной инфекцией наблюдалось от 3% до 50% нейтрализации, тогда как у вакцинированных отечественным препаратом "Спутником V" - более 90%.