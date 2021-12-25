В Татарстане меломан, убивший отца, пытался зарезать соседа и любовницу

Сотрудники полиции в Набережных Челнах задержали 32-летнего местного жителя, который из-за музыки чуть не зарезал соседа и его любовницу. При задержании мужчина обматерил стражей порядка, а потому теперь его обвиняют не только в покушении на убийство, но и в оскорблении представителей власти.

Как сообщили в пресс-службе республиканского Следкома, все случилось в автограде на улице Комарова. В общежитии ранее судимый за убийство отца мужчина изрядно принял на грудь и включил громкую музыку. Соседи возмутились, в итоге конфликт перерос в драку и поножовщику.

Отметим, что в 2020 году подозреваемый освободился из колонии. За решеткой он был за убийство отца.