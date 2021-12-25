Глава Башкирии Радий Хабиров поинтересовался у своего советника и звезды татарской и башкирской эстрады Эвина Грея, куда тот собирается переезжать.

"Меня что смущает, я в инстаграме прочел, что ваша жена куда-то вещи собирает. Учитывая, что полвремени в Казани, полвремени в Уфе — я с этим смирился, ладно. Но, надеюсь, третий город-то не выбираем, наверное?" — поинтересовался Радий Хабиров.

Радик Юльякшин ответил главе республики одной фразой - "Мы в республике".

Правда, уточнил позднее, что на некоторое время все-таки переедет за пределы России. По информации, которую дал СМИ продюсер певца Александр Слюсаренко, Радик с женой вылетают на полтора месяца в Таиланд. Там певец будет работать над новым альбомом.