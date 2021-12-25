Журналистка из Кургана Анна Шишминцева, представляющая издание "Область 45", похвасталась, что прошла на пресс-конференцию президента России Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом и температурой. Откровениями Анна поделилась в своем Instagram, сообщает "Газета.Ru".

"Первое, от чего мне дико смешно, — меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)", — сообщила журналистка. Девушка также заявила, что в данный момент принимает препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний (ОРВИ и гриппа).

Поняв, что написала, по всей видимости, что-то лишнее, девушка удалили сообщение, пояснив, что температура у нее вообще поднялась от волнения.

Большая ежегодная пресс-конференция президента прошла 23 декабря в очном формате.