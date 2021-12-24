Студенты Казанского федерального университета (КФУ) запустили в Tik-Tok новый тренд, высмеивая арест своего бывшего ректора Ильшата Гафурова. Они снимают видеоролики, в которых шутят по поводу ареста Гафурова. Они не согласны с открытым письмом ученого совета вуза, а потому решили представить другую точку зрения.

Студенты шутят, что изначально опасались воды, которую украли из буфета вуза, вспоминая, что ректору предъявили обвинение в заказном убийстве. Учащиеся называют свое учебное заведение "бандитским".

Напомним, ректора КФУ на днях задержали по обвинению в участии в заказном убийстве 90-х годов, его доставили в Москву, Басманный суд арестовал Гафурова до 21 февраля. Своей вины ректор не признает.