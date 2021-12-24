В Татарстане суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал двух 13-летних школьниц в Альметьевском районе республики. 37-летний нижнекамец, по данным республиканского управления СКР, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении детей, пока взрослые спали после застолья.

Девочки гостили у родственников одной из них, в тот день в доме находились две гостьи и их знакомый мужчина.

Все случилось летом этого года. В ходе застолья женщины уснули, а мужчине не спалось. Он совершил в отношении школьниц насильственные действия, а одну из девочек заманил обманом в туалет и там изнасиловал.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.