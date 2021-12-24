Штормовое предупреждение объявили в Республике Татарстан из-за сильного ветра, снегопада и метели, сообщает ГУ МЧС РТ со ссылкой на прогноз республиканских синоптиков.

Днем 25 декабря, в субботу, ожидается сильный ветер южного направления с порывами 17-22 метра в секунду. Местами сила порывов будет достигать 26 метров в секунду. Ветер сохранится и в ночь на воскресенье. Ожидается метель, ухудшение видимости до 500 метров и менее того, сильный снег, на дорогах образуются заносы.

В МЧС дали свои рекомендации жителям РТ. Если ветер застал на улице, следует укрыться в подъезде или в подземном переходе. Нельзя стоять близко к стенам домой, поскольку с крыш может снести кровельный материал.

Это же относится к остановкам общественного транспорта, недостроенным зданиям. По возможности, водителям стоит отказаться от поездок на дальние расстояния.