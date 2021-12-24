В Татарстане появится новая госнаграда - медаль "Родительская доблесть". Такой законопроект приняли сегодня, 24 декабря, депутаты Госсовета РТ сразу в первом и третьем чтениях.

Медаль будет вручаться родителям или усыновителям пятерых и более детей, которые не менее 20 лет состоят в браке и не менее 10 лет проживают на территории Республики Татарстан.

На момент награждения как минимум один ребенок в семье должен быть несовершеннолетним.

Если у гражданина уже есть орден "Родительская слава", медаль "Ана даны - Материнская слава", то награждение новой медалью не будет проводиться.