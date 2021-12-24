Названа группа крови, обладатели которой тяжелее переносят прививки

В первые несколько дней после введения прививки у одних людей резко ухудшается состояние, а другим ничего. Врач-кардиолог Владимир Подхомутников в интервью "Доктору Питеру" рассказал, обладатели какой группы крови хуже переносят прививки.

Самой высокой чувствительностью к введению вакцины обладает первая группа крови. Профессор отметил, что у людей в первые три дня после сделанной прививки обычно поднимается температура, повышается раздражительность и вялость. По совету врача, в таких случаях лучше пить большое количество воды, а при сильном ухудшении состояния здоровья сразу же обращаться за медицинской помощью.

У людей с третьей группой крови тоже чаще всего плохая реакция на вакцинацию. Ученые полагают, что это связано с выработкой огромного количества В-антигенов в нервной системе В-людей.

Проще всего переносят прививки обладатели второй группы крови. Отмечается, что у этих людей особо чувствителен пищеварительный тракт, поэтому пероральная вакцинация, например от полиомиелита, может спровоцировать определенную реакцию.

Негативная реакция в поствакцинальный период не выявляется у четвертой группы крови. Однако, как отметил врач, им, как и людям со второй, следует аккуратней проходить пероральное введение вакцин.