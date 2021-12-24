В Казани полиция задержала 23-летнего жителя Тольятти. Мужчина в качестве курьера содействовал мошенникам, дурачащим пенсионеров. Против мужчины возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба управления МВД по Казани.

Курьер еще долго мог был оставаться на свободе, если бы не школьник. Внук 80-летней бабушки оказался куда более бдительным, чем его пожилая родственница. Старушка получила телефонный звонок якобы от дочери, которая сказала, что сбила человека и срочно нужен миллион на его лечение. Такой суммы у пенсионерки не было, но она сказала, что готова дать все свои сбережения - 150 тысяч.

Разговор случайно услышал внук. Школьник позвонил маме, а та позвонила в полицию. Пока готовилась спецоперация, бабушка получала от мошенников инструкцию, как и кому она должна передать свои кровные.

Приехал курьер, которого и задержали сотрудники угрозыска.

В настоящее время проверяется причастность молодого человека к совершению аналогичных преступлений, его соучастников ищут. Курьер заключен под стражу.