На Урале машинист поезда случайно стал свидетелем избавления от трупа. Благодаря этому и было раскрыто преступление.

Следователи установили, что 45-летний и 35-летний мужчины выпивали вместе с жертвой. Поссорились и решили от третьего избавиться. Его жестоко избили, а потом отвезли на авто к железной дороге. Там его зарубили для верности топором и начали закапывать останки в землю.

Пока преступники убивали потерпевшего и закапывали его тело, мимо проезжал поезд. Машинист поезда заметил, что двое мужчин совершают явно незаконные действия и по рации сообщил об этом коллеге со встречного поезда, попросив его снять картину на видео. Тот так и сделал. Видео сразу же было передано в правоохранительные органы, и преступников задержали через короткое время.