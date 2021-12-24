Врачи городской больницы № 3 в Нижнем Тагиле чудом спасли двухлетнего мальчика, который перенес клиническую смерть после обычного подзатыльника. Малыша доставили в больницу 21 декабря в крайне тяжелом состоянии.

Медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, ушиб и отёк головного мозга. Специалисты пришли к выводу, что ребёнок пережил клиническую смерть.

По данному факту правоохранители начали проводить проверку и установили, что мать ребенка работает в кафе официанткой. Ей нужно было выйти на работу, и она попросила друга посидеть с маленьким сыном. Сначала мужчина сказал, что ребенок ударился об пол головой, но потом признался, что малыш не слушался, за что получил от него обычный подзатыльник. Следователи установили, что ребенок мешал парню смотреть телевизор, за что получил подзатыльник. От удара он упал и ударился, получив описанные выше травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.