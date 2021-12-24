У арестованного ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца при обыске нашли дома золоченый унитаз, нож со свастикой и шапку Мономаха.
Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
Помимо этого странного набора, нашли в доме ректора множество чучел животных, валюту и пневматическое оружие.
Греца задержали 16 декабря по делу о присвоении и растрате. Мужчина растратил более полутора миллионов рублей, а также устроил в здании учебного заведения майнинговую ферму.
Сейчас Грец находится в следственном изоляторе.