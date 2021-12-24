В самом конце недели, в предстоящие выходные, погода в Татарстане изменится. Придет долгожданное потепление, а вместе с ним метели, снегопады и сильный ветер, сообщили в республиканском Гидрометцентре.

30-градусные морозы сменятся теплом в субботу. Уже в ночь на субботу будет около 21 градуса мороза, а днем - от - 10 до -5 градусов, местами в республике столбики термометров опустятся до 13 градусов мороза, но это - максимальное значение.

Также синоптики обещают снег, сильную метель и образование заносов на дорогах.

В воскресенье погода будет почти такой же. В ночное время температура составит 8-13 градусов мороза, утром и днем - 4-9 градусов ниже нуля. Но усилится ветер, его порывы могут достичь скорости в 19-24 метра в секунду.