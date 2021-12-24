В Москве 72-летняя пенсионерка с коронавирусом решила закурить во время кислородотерапии. Женщина вспыхнула, сообщает KP.RU со ссылкой на собственный источник.

Пенсионерку доставили в больницу с поражение около 35% тела, с глубокими ожогами головы, лица, шеи и туловища, рук. В квартиру бабушки отправили полицейских, которые установили, что такие страшные ожоги москвичка получила из-за потока кислорода из баллона, когда решила покурить во время прописанной врачом кислородотерапии.

Медики боролись за жизнь пострадавшей неделю, однако спасти ее не удалось.