Временно исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета назначен Дмитрий Таюрский. Об этом сообщило Министерство образования и науки РФ.

Дмитрий Таюрский является выпускником Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. Более 30 лет после окончания вуза он проработал в учебном заведении: был доцентом кафедры общей физики, заместителем декана физфака, заместителем директора по образовательной деятельности Института физики КФУ. Награжден медалью "За вклад в реализацию государственной политики в области образования". Имеет почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики Татарстан", говорится в сообщении.

Перед назначением на новую должность Таюрский являлся проректором по научной деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета.

Ильшат Гафуров, который занимал должность ректора ранее, временно отстранен от должности в связи с возбуждением против него уголовного дела и арестом - Басманный суд арестовал Гафурова на два месяца до 21 февраля, ему предъявлены обвинения в участии в заказном убийстве.