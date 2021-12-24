Невероятные изменения: Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которым безумно повезет в 2022-м

От новогодних деньков каждый ждет чудес и изменений в собственной жизни. Хочется, чтобы бой курантов стер все плохое, принес хорошее. Советский и российский астролог Павел Глоба составил звездный прогноз на следующий год и дал ответ на вопрос, кому же из знаков стоит рассчитывать на глобальные позитивные изменения в жизни.

Телец

Тельцы уже испытывают на себе позитивное влияние наступающего года Тигра. Для них зима началась на приятной ноте. И на такой же волне для Тельцов начнется новый, 2022 год. Тельцам будет везти в сфере межличностных отношений и в любви. Если представители знака умерят свое упрямство и проявят внимание к своему партнеру, то счастье станет по-настоящему безграничным.

Близнецы

Близнецов посетит настоящее везение, которое будет сопутствовать им весь 2022 год. Если даже в декабре представителям знака приходилось несладко, было много проблем, то в январе жизнь Близнецов станет гораздо спокойнее, размереннее. Они смогут поменять работу, достигнут финансового успеха.

Рак

Перемены, которые ожидают Раков в начале года, позитивны. Они на 100% к лучшему, даже если поначалу самому Раку так не покажется. В личной жизни у Раков ожидаются приятные события, в бизнесе представители знака получат возможность карьерного роста и укрепления своих профессиональных позиций.

Рыбы

Еще один знак, к которому Удача повернется лицом в новом году, - это Рыбы, считает Глоба. Представители этого знака зодиака смогут готовиться к приятным сюрпризам и хорошим новостям. Также Рыб ждут финансовые и творческие успехи.