Арестованный ректор КФУ Ильшат Гафуров не признает своей вины в причастности к заказному убийству конца 90-х. Об этом пишет RT, ссылаясь на ОНК Москвы.

"Вину не признаю", - привел слова руководителя вуза один из членов комиссии. Ректор содержится в ИВС.

Как заявил член Наблюдательной комиссии, Ильшат Гафуров попросил, чтобы ему принесли "какие-нибудь исторические романы, чтобы почитать и отвлечься". Подозреваемого обвиняют в убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору.

Его задержали 21 декабря в Казани, переправили самолетом в Москву, где накануне вечером Басманный суд принял решение арестовать Гафурова до 21 февраля.