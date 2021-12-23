Ученый совет Казанского федерального университета выступил с открытым обращением к премьер-министру России Михаилу Мишустину, министру науки страны Валерию Фалькову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Поводом для обращения стал арест ректора КФУ Ильшата Гафурова. Текст письма появился на официальном сайте учебного заведения.

"В связи с появившимися в средствах массовой информации сведениями о задержании ректора КФУ И.Р. Гафурова мы, коллектив сотрудников, медицинских работников, преподавателей и обучающихся Казанского федерального университета, в лице членов Ученого совета обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации", — сказано в обращении.

Ученый совет подчеркивает, что Гафуров с момента назначения на должность ректора создавал все условия для развития университета. Удалось модернизировать инфраструктуру, были открыты новые институты и научные центры. Созданы отличные условия для студентов, и в этом тоже - заслуга Гафурова, говорится в письме.

"Учитывая, что Казанский федеральный университет объединяет около 50 000 обучающихся, 10 000 сотрудников (включая более 2 000 медицинских работников), убедительно просим Вас не оставить наше обращение без внимания", — сказано в заключении.

В состав ученого совета КФУ, утвержденный в ноябре этого года, входят 97 человек из числа преподавателей и руководителей вуза.

Накануне Басманный суд в Москве арестовал Гафурова по подозрению в заказном убийстве до 21 февраля.