Минтранс Республики Татарстан сообщил о том, что заключено концессионное соглашение о строительстве автодороги Алексеевское-Альметьевск в составе платной трассы Шали (М7)-Бавлы (М5).

Протяженность платной дороги составит 145 километров.

Как пояснили в пресс-службе Минтранса РТ, концессия на срок 99 лет о создании и эксплуатации новой дороги в рамках государственно-частного партнерства без конкурса передана АО "Автострада".

Сроки, в которые дорога будет введена в эксплуатацию, пока не озвучиваются, известно, что дорога будет четырехполосной, максимальная скорость движения по ней составит 150 километров в час.

Стоимость проекта - 83,6 млрд рублей, из них 30,6 млрд рублей выделяются из федеральной казны, около 30 млрд рублей выделит республиканский бюджет, а 23 млрд рублей — средства частного инвестора.