В ночь на 23 декабря в ресторане на улице Ямашева в Казани случилась массовая драка, о чем сообщает "Татарстан-24".

Известно, что потасовка завязалась между официантами и сотрудниками ресторана и нетрезвыми гостями заведения. По предварительным оценкам, в побоище приняли участие около 20 человек.

О причинах пока известно не так много. Предварительно, компания грубо высказалась о сервисе в заведении, чего не стерпели сотрудники.

На место выезжали несколько экипажей полиции, самых агрессивных из драчунов доставили в отдел полиции для разбирательства.