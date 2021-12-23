Глава следственного Управления СКР по Республике Татарстан Валерий Липский побывал в казанской больнице № 18, где сейчас все еще находится полуторагодовалая девочка, над которой жестоко издевалась собственная мать, снимая все на камеру.

Липский вручил малышке новогодние подарки и теплый комбинезон.

Врачи заверили, что сейчас состояние ребенка стабильное, угроз нет.

Липский пожелал крохе выздоравливать и заверил, что Следственный комитет не оставит без внимания ее дальнейшую судьбу.

Мать ребенка арестована судом на два месяца, отец от малышки отказался. Бабушка ребенка начала оформление опеки.