Советский и российский астролог Павел Глоба составил финансовый прогноз на 2022 год и уверенно заявил, что есть четыре знака, которые в следующем году будут иметь все возможности стать богатыми. Звезды благоволят их финансовому росту и благополучию, и грех не воспользоваться возможностями, которые откроются.

Овен

Овнам Глоба обещает большие перспективы. Для представителей знака наступит время перемен и новых возможностей, впечатлений и наслаждения. Если Овен будет ставить четкие и понятные цели, то они обязательно приведут его к финансовому процветанию в год Тигра.

Новый год станет благоприятным периодом в плане финансов и карьеры. Можете смело рисковать и пробовать себя в чем-то новом, советует Овнам Глоба.

Близнецы

Для представителей знака наступит время блистать. Судьба бросит им вызов. И Близнецы, которые отважатся принять его, смогут получить более выгодные предложения по работе, начнут стремительно расти доходы.

Близнецы долго готовились к этому моменту, уверен Павел Глоба, им важно не пропустить этот вызов судьбы, не отмахнуться от него и не принять его за очередную проблему.

Скорпион

Скорпионам стоит уже сейчас подумать, куда они будут складывать и вкладывать деньги, которые волной польются на них в 2022 году. Представители знака, говорит астролог, будут так удачливы, что деньги будут поступать к ним не только с места работы.

Возможны выигрыши, премии, подарки. Правда, и поработать в новом году Скорпионам придется немало, но оно того стоит.

Водолей

Водолеи, если они упорны и трудолюбивы, смогут получить достойное вознаграждение за свои старания в 2022 году. Они начнут расти во всех сферах - на работе, в финансах, достигнут личностного роста, смогут самосовершенствоваться.

Глоба советует Водолеям основные рабочие вопросы решить в первой половине года, а во второй - отдыхать и набираться сил.