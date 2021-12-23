Полицейские в Самаре применили жестокие пытки к членам организации "Свидетели Иеговы". Данная организация признана в России экстремистской, но это не оправдывает следственных методов силовиков. Они пытали одного из верующих горячим чайником, чтобы выяснить пароль от ноутбука, сообщает "ОВД-Инфо" (внесено в реестр НКО-иноагентов).

Обыски по 10 адресам в городе прошли 15 декабря, допросили 16 человек. Троих отправили под арест. По сообщениям, 37-летнего мужчину пытали, прикладывая его руки к горячему чайнику, чтобы тот дал пароль от ноутбука. Они также поливали ему кипятком руки, ноги и шею. О подобных пытках горячим чайником сообщил также еще один, 23-летний верующий.