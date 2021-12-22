Ректору Казанского университета Гафурову предъявлено обвинение в заказном убийстве 1999 года

Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову предъявили обвинение по статье о заказном убийстве, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Гафурова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33 УК, а именно подстрекательство к совершению преступления, ч. 1 ст. 30 УК - приготовления к преступлению или покушения на преступление. А также п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК - убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

Преступление было совершено 28 августа 1999 года. Жертвой стал депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов.

В Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, неизвестный, выскочивший из припаркованного ВАЗ-2106, на глазах у десятков людей расстрелял в упор из пистолета предпринимателя Айдара Исрафилова.

Гафуров был задержан из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.

Сейчас следствие направило ходатайство о заключении Гафурова под стражу. Наказание по этой статье предусмотрено от восьми до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Ранее в СМИ сообщалось, что ректора КФУ взяли под стражу. В вузе и в парламенте Татарстана отказались комментировать эти сообщения.