Сегодня, 22 декабря, стало известно, как будет работать городской транспорт Казани в новогодние праздники в период с 31 декабря по 8 января 2022 года.

Пассажирский транспорт в столице Татарстана будет работать по графику выходного дня, а утром 1 января все трамваи, троллейбус и автобусы выйдут на свои маршруты на 2 часа позже обычного. Учитывайте это, планируя утренние перемещения по городу в первый день нового года.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января работа общественного транспорта продлится до 23:30. 7 января, после окончания праздничной церковной службы, будет организована спецподача автобусов и троллейбусов на остановку «Центральный стадион». Общественный транспорт будет ждать православных к 2:30. Речь идет об автобусных маршрутах №№ 6, 10а, 15, 23, 30 и троллейбусе № 2, уточнили в Комитете по транспорту городского исполкома.