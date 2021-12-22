Сегодня, 22 декабря, стало ясно, что мэрия Казани не шутила, когда заявила, что будет отслеживать паркующихся без номеров водителей и надевать на колеса их транспортных средств блокираторы. По данным «БИЗНЕС Online», первые блокираторы в первый день установили на парковке у здания КАИ. Там без номеров нашли четыре авто, и все четыре "были пойманы в капкан".

Проверяющие отметили, что в основном нарушители обнаруживаются у учебных заведений, это - студенты.

Всего за полтора часа блокираторы были установлены на колесах 6 автомобилей. Рейды на нарушителей будут проводиться каждый день с утра и до вечера, заверили в мэрии. В праздничные каникулы парковка будет бесплатной, а после новогодних гуляний рейды возобновятся.

Блокираторы будут устанавливать для того, чтобы определить собственника и привлечь его к ответственности. Чтобы снять блокировку, нарушитель должен будет позвонить по контактному номеру, указанному на самом блокирующем устройстве. За неоплату муниципальной парковки нарушителю грозит штраф 2,5 тыс. рублей.