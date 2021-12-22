Названа группа крови, менее всего склонная к инфарктам и инсультам

Определена единственная группа крови, которой не страшны инфаркты и инсульты. По словам гематолога Юлии Ненашевой, особенности той или иной группы крови влияют на течение тех и иных заболеваний.

Так, обладатели I группы крови менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Происходит это из-за того, что у таких пациентов генетически меньше протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда.

Поэтому обладатели первой группы крови имеют меньше шансов стать жертвами формирования тромбов, а значит, менее склонны к инфарктам или инсультам.

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