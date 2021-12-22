Заслуженный пилот России, председатель комиссии по гражданской авиации Олег Смирнов назвал позором пропажу спецсамолетов в Казани.

Упущение, которое привело к краже первых в России девяти спецсамолетов в столице Татарстана, уронит имидж "Ростеха", уверен он.

Найти воров не сложно, считает Смирнов. Полиция это сделает, но сами подобные случаи позорят самолетостроительную отрасль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

"Этот позорный случай говорит об абсолютно неотрегулированной системе во взаимоотношениях тех компаний, которые занимаются строительством и реализацией самолетов. Если возник какой-то спор, и были самолеты арестованы, то они должны были надежно охраняться. А сейчас они исчезли, потому что это было всё сделано формально. Никто не следил за их передвижением, и самолеты, скорее всего, разобрали и куда-то увезли, потому что просто так в портфеле его не перенесешь, это большое сооружение, заметное. При том обилии видеокамер, которое сейчас наблюдает за нами, мирными жителями, а не преступниками, никакого труда не будет, посмотрев эти видеокадры, узнать, что произошло с этими самолетами. А уж там, где могут появиться преступники, должно быть видеонаблюдение. Самолетостроение – это один из таких пунктов", - отметил заслуженный пилот.