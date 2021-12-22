"Этот позорный случай говорит об абсолютно неотрегулированной системе во взаимоотношениях тех компаний, которые занимаются строительством и реализацией самолетов. Если возник какой-то спор, и были самолеты арестованы, то они должны были надежно охраняться. А сейчас они исчезли, потому что это было всё сделано формально. Никто не следил за их передвижением, и самолеты, скорее всего, разобрали и куда-то увезли, потому что просто так в портфеле его не перенесешь, это большое сооружение, заметное. При том обилии видеокамер, которое сейчас наблюдает за нами, мирными жителями, а не преступниками, никакого труда не будет, посмотрев эти видеокадры, узнать, что произошло с этими самолетами. А уж там, где могут появиться преступники, должно быть видеонаблюдение. Самолетостроение – это один из таких пунктов", - отметил заслуженный пилот.
«Разобрали, увезли»: заслуженный пилот Смирнов назвал позором пропажу спецсамолетов в Казани
22.12.2021, 14:17 580
Заслуженный пилот России, председатель комиссии по гражданской авиации Олег Смирнов назвал позором пропажу спецсамолетов в Казани.
Упущение, которое привело к краже первых в России девяти спецсамолетов в столице Татарстана, уронит имидж "Ростеха", уверен он.
Найти воров не сложно, считает Смирнов. Полиция это сделает, но сами подобные случаи позорят самолетостроительную отрасль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что 10 легких самолетов специального назначения Т-500 пропали в Казани бесследно. Их заказала дочерняя компания "Ростеха" ОНПП "Технология", но самолеты арестовали приставы по сводному делу компании МВЕН, а сейчас самолеты и вовсе исчезли.
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В Татарстане на пожаре заживо сгорел 59-летний мужчина
В Казани в аварии пострадал четырехлетний ребенок
Делом ректора КФУ Гафурова занялся центральный аппарат Следкома
Прокуроры в Казани начали проверку после аварии, оставившей без тепла часть Ново-Савиновского района
Ректора КФУ Гафурова сдал ФСБ лидер одной из самых кровавых ОПГ 90-х
Месяц казанским QR-кодам в общественном транспорте: каковы результаты и идет ли проверка до сих пор?
Фигуриста Соловьева, партнера Бородиной по Ледниковому периоду, жестоко избили
В Казани в общежитии на улице Фучика случился пожар
В Татарстане задержан ректор КФУ Ильшат Гафуров
Пенсионерка по совету колдуна совершила жертвоприношение шестимесячного младенца
Жители Казани рассказали о самых значимых событиях уходящего 2021 года
В Казани водитель такси избил пассажирку после просьбы убрать детское кресло
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