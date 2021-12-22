Пресс-секретарь ректора КФУ Ильшата Гафурова Лейсан Закирова прокомментировала задержание своего шефа. Сделала она это в беседе с изданием "Казанские ведомости".

По словам Закировой, еще накануне вечером все было хорошо, ректор был на мероприятии "Студент года", а после мероприятия Гафуров общался с гостями.

"Вчера было все нормально. На мероприятии Ильшат Рафкатович был, я его личный пресс-секретарь, и ни на шаг от него не отходила. Мы вчера закончили только в восемь часов вечера, потом он встречался с гостями до позднего вечера", — отметила Лейсан.

По факту самого задержания Закирова ничего старается не пояснять, но подчеркивает, что учебное заведение работать штатно, о новом ректоре вуза речи не идет.

Сегодня стало известно о задержании Гафурова, его направили самолетом в Москву, его делом занялся центральный аппарат Следкома России. Предположительно, ректора обвиняют в причастности к заказному убийству в 90-х годах и связях с ОПГ.