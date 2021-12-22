Банк «Открытие»: 62% жителей ПФО рассчитывают на улучшение личного финансового положения в 2022 году

62% жителей Приволжья считают, что наступающий год будет лучше уходящего. 36% планируют совершить в новом году путешествие. При этом лишь 29% полагают, что мы наконец расстанемся с пандемией COVID-19. Таковы результаты опроса* личных ожиданий и финансовых прогнозов россиян на 2022 год, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

Только 12% жителей округа полагают, что 2022 год окажется хуже 2021-го. По мнению 15% опрошенных, новый год будет таким же плохим, как уходящий.

10% ответили, что новый год будет таким же хорошим, как 2021-й. Еще 62% ожидают, что новый год будет лучше.

Среди планируемых крупных покупок в 2022 году (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) жители Приволжского федерального округа чаще всего называют поездку в путешествие (36%) и ремонт (30%). Планируют обновить или купить автомобиль 28%, квартиру - 14%, загородное жилье - 8%. При этом 25% опрошенных не планируют совершать в новом году крупные покупки.

В отношении собственного финансового положения большинство жителей округа настроены оптимистично. 34% надеются, что в 2022 году их личное благосостояние значительно повысится, еще 28% - что незначительно.

23% жителей ПФО полагают, что в новом году их доходы не изменятся. 15% ждут ухудшения финансового положения, в том числе 4% - значительного.

65% собираются в новом году экономить деньги. Лишь 6% ответили, что не будут или скорее не будут это делать. 30% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Относительно сроков окончания пандемии жители ПФО сохраняют умеренный пессимизм. Лишь 13% полагают, что в 2022 году пандемия точно кончится. По мнению еще 16%, пандемия уже кончилась, вирус с нами навсегда и можно жить обычной жизнью без ограничений. 33% уверены, что пандемия продлится еще не один год. 21% жителей округа полагают, что с пандемическими ограничениями нам придется прожить весь 2022 год. 16% затруднились оценить сроки конца пандемии.

Экономические прогнозы жителей Приволжья на 2022 год также не очень оптимистичны. 44% полагают, что состояние российской экономики в новом году будет ухудшаться, 21% - что оно не изменится. Медленного экономического роста в будущем году ожидают 20% опрошенных, бурного – 4%. Еще 11% затруднились дать свой «макроэкономический» прогноз.

21% ожидают в 2022 году значительного ослабления рубля к доллару и евро. Еще 21% считают, что рубль ослабнет, но незначительно. По мнению 24%, курс рубля в 2022 году останется на нынешнем уровне (в диапазоне 73-75 рублей за доллар). Лишь 13% ожидают в новом году укрепления рубля, и только 5% из них - значительного. 20% затруднились ответить на этот вопрос.

43% ждут снижения реальных доходов населения в 2022 году, из них 27% - значительного. По мнению 28%, доходы останутся на уровне 2021 года. 19% ожидают роста доходов, но только 3% из них - быстрого. 10% затруднились оценить динамику доходов населения в 2022 году.

45% ожидают в 2022 году роста ставок по вкладам и кредитам, в том числе 20% - значительного. Четверть опрошенных (24%) полагают, что ставки останутся на нынешнем уровне. 11% считают, что вклады и кредиты в новом году будут дешеветь. 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Треть жителей ПФО (31%) ожидают по итогам 2022 года инфляцию выше 10%. Еще 29% полагают, что в новом году рост цен будет сопоставим с нынешним и уложится в диапазоне 8-10% годовых. 11% верят в падение темпов роста цен до 6-7%, и только 3% предсказывают инфляцию 5% или ниже. 27% затруднились дать прогноз роста цен.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 8-13 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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