Двое судебных приставов в Татарстане могут понести уголовную ответственность за халатность. Они потеряли дело на миллион рублей и долги 4 года пытались взыскать с мертвого человека.

Все выяснилось, когда в прокуратуру пришла женщина, которая пожаловалась, что уже 4 года не может получить свой миллион рублей с должника. Проверка показала, что при передаче дела из одного отдела в другой дело потерялось.

А факт того, что взыскателю для погашения задолженности ранее передали квартиру, в расчет не взяли. В итоге челнинские приставы безуспешно пытались 4 года взыскать миллион с мертвого должника.