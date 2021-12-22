В Татарстане решили смягчить ограничения, которые были введены для противостояния распространению коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РТ.

Из документа следует, что до 11 января, то есть в течение всех новогодних каникул, снимается ограничение на работу магазинов в ночное время. Разрешат работать развлекательным комплексам и аттракционам в ТЦ, букмекерам, компьютерным и интернет-клубам.

Но вход везде будет по-прежнему осуществляться с обязательным предъявлением QR-кода о вакцинации, медотводе или перенесенном в течение полугода заболевании.