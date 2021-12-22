Дело задержанного ректора КФУ Ильшата Гафурова занялись следователи центрального аппарата Следкома России, об этом сообщили "Известия" со ссылкой на свой источник.

Предварительно считается, что причиной задержания Гафурова может быть его причастность к заказному убийству 90-х. Также есть версия, что Гафурова обвиняют в коррупционном преступлении.

Из Казани после первичного допроса в СК Ильшата Гафурова самолетом отправили в Москву.