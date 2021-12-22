По снежным склонам – со скоростью: топ-5 горнолыжных курортов для зимнего отдыха

Еще один год приближается к завершению, и каждый из нас уже отсчитывает оставшиеся дни до долгожданного отдыха. Один из лучших способов перезагрузиться и устроить себе отличное начало нового года – это провести активные каникулы на склонах белоснежных гор. Собрали для вас подборку лучших горнолыжных комплексов Поволжья и Урала, где со скоростью мчатся не только люди на лыжах, но и интернет от билайн.

«Свияжские холмы»

Этот горнолыжный городок, расположенный на живописном правом берегу реки Свияга, подойдет как для новичков, так и для уже опытных покорителей лыжных маршрутов. Четыре трассы разной сложности с хорошим искусственным освещением, отлично оборудованный сноу-парк с трамплинами для сноубордистов и кресельные канатные дороги точно угодят даже самому взыскательному клиенту.

Каждый год «Свияжские холмы» привлекают несколько десятков тысяч любителей активного отдыха со всей России. Например, только за текущий год, по внутренним данным билайн, этот курорт уже посетили свыше 60 тысяч человек. Больше всего туристов на «Свияжские холмы» приезжают из таких городов, как: Москва, Чебоксары, Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Ульяновск и др. Отметим, что в горнолыжный сезон трафик здесь увеличивается в 3 раза по сравнению со средними показателями за год*. Но несмотря на повышенные нагрузки в этот период, абоненты оператора продолжают серфить на высоких скоростях.

«Гора Волчиха»

Неповторимые виды откроются всем, кто решился подняться на Волчиху – самую высокую гору в окрестностях Екатеринбурга. 526 м – это не шутки, но оно того стоит. Кроме традиционных лыжных вариантов отдыха, здесь можно прокатиться на коньках на открытом катке, арендовать снегоход для экстремальной езды, а еще совершить прогулку на вертолете, чтобы насладиться умиротворяющим зимним пейзажем.

«Абзаково»

За незабываемыми впечатлениями от зимнего отдыха, которых хватит на целый год вперед, можно съездить в горнолыжный курорт «Абзаково», считающийся одним из самых современных горнолыжных комплексов в стране. Здесь действуют сразу 13 горнолыжных трасс, общая протяженность которых составляет почти 16 км.

А еще в «Абзаково» можно потренироваться в специальном биатлонном центре или проверить свою меткость в стрелково-стендовом комплексе. Ну и последняя изюминка этого горнолыжного курорта – свой зоопарк под открытым небом и аквапарк.

«Губаха»

Самый крупный горнолыжный центр Урала – «Губаха» – открыт круглый год, так что можете собираться в поездку уже сейчас, не переживая за переменчивую погоду. Здесь вас ждут 18 лыжных трасс, сноу-парк и многочисленные зоны для фрирайда. А еще у вас есть шанс посмотреть на состязания профессионалов в действии: «Губаха» ежегодно принимает более 10 спортивных соревнований и чемпионатов.

А для тех, кто любит мистические истории, рядом с горнолыжным комплексом находится город-призрак Верхняя Губаха, бывший поселок угольщиков, попав в который можно ощутить себя героем какого-нибудь постапокалиптического фильма. Построить маршрут до заброшенного города или узнать его историю поможет смартфон, а связь от билайн у отдыхающих на «Губахе» ловит отлично.

«Завьялиха»

Хотели бы провести январские каникулы в густых таежных лесах с чистым воздухом, тогда вам нужен горнолыжный курорт «Завьялиха», расположенный под склоном одноименной горы.

Этот комплекс подходит как для активного отдыха – здесь есть 10 трасс и сноу-парк для любителей экстрима – так и для тех, кто предпочитает размеренный темп времяпровождения. Особая гордость «Завьялихи» – шестиместный кресельный подъемник, так что насладиться неспешной поездкой можно большой кампанией.

Смелее – покорять снежные склоны! А вместе с интернетом от билайн вы сможете делиться яркими кадрами ваших подвигов в реальном времени, проводить прямые эфиры спусков по самым крутым трассам, а еще быть уверенным, что останетесь на связи с родными и друзьями.

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за период с января по октябрь 2021 года.