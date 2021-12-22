В Казани задержали ректора КФУ Ильшата Гафурова, об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

В сообщении говорится, что сотрудники МВД и ФСБ провели совместную операцию и направили задержанного Гафурова самолетом в Москву. Причина задержания не сообщается. По неофициальной информации, его могут подозревать в причастности к заказному убийству, совершенному еще в 90-х годах, и коррупционному преступлению.

В пресс-службе КФУ от комментариев воздерживаются. Вуз продолжает работать в обычном режиме.

Ильшат Гафуров возглавляет Казанский университет с 2010 года. Является лауреатом общенациональной премии «Ректор года — 2020». Доктор экономических наук, профессор.