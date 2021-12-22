Дикое преступление совершено в штате Тамилнад в Индии. Местная пенсионерка по совету колдуна принесла в жертву младенца.

Муж старушки страдал от разных заболеваний, и жена решила вылечить его раз и навсегда. Она обратилась к местному шаману, который посоветовал ей ради мужа убить ребенка.

Об этом сообщает runews24.

При этом колдун посоветовал сделать все так, чтобы жертвоприношение прошло без кровопролития. Единственным ребенком в окружении пенсионерки оказалась полугодовалая дочка племянника мужа. Ее женщина выкрала ночью и утопила в тазу, а тело закопала на заднем дворе дома.

О произошедшем стало известно правоохранительным органам, могилу вскрыли, а труп малышки направили на экспертизу. Что грозит убийце ребенка по индийским законам, не сообщается.