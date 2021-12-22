Жители Казани рассказали о том, какие событиях уходящего года они считают наиболее значимыми в своем регионе. Опрос провел сервис SuperJob, и вот такие результаты показало социсследование.

Каждый пятый житель столицы Татарстана считает главным событием благоустройство городской среды. Примерно столько же казанцев запомнили проведение Сабантуя. 15% жителей Казани посчитали основным событием года массовый расстрел в гимназии № 175, устроенный Ильназом Галявиевым.

9% казанцев заявили, что основное событие - строительство или ремонт той или иной дороги, выборы в Госдуму и Госсовет. 8% заявили, что год прошел под эгидой вакцинации и QR-кодов.

5% жителей Казани сказали, что главное событие года - перепись населения. 4% назвали День Победы, 3% жителей посчитали значимым переход на удаленку.

По 2% казанцев считают самыми значимыми событиями социальные выплаты детям и пенсионерам и возобновление полетов за рубеж.