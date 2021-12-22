Молодая жена башкирской и татарской эстрадной звезды Элвина Грея Инзиля сообщила своим подписчикам в социальных сетях, кто она редко бывает в Сети, поскольку очень занята вопросами семейного переезда:

"У нас переезд, и я не знаю, сколько дней это всё собирала. Перед тем, как это всё собрать, нужно перебрать старые вещи, у меня вся комната в коробках. Поэтому не теряйте, я занимаюсь переездом, всё разбираю, нужных вещей еще ого-го как много", — поделилась Инзиля и продемонстрировала свою квартиру, заваленную коробками.

Элвин Грей с женой живут и в Уфе, и в Казани. Заслуженный артист Башкортостана также является советником главы республики Башкортостан по вопросам культуры и молодежной политики. Куда пара переезжает, пока не сообщается.